Монпелье. Казо победил Вавринку в матче первого круга и дальше сыграет против второго сеяного

На турнире ATP 250 во Франции состоялся первый игровой день



Монпелье, Франция • 27 января – 2 февраля • хард (зал) • €651,865

Действующий чемпион: Александр Бублик (Казахстан)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Доминик Кепфер (Германия) – Грегуар Баррер (Франция, WC) 6:4, 7:6(5)

Бу Юньчаокэтэ (Китай, 8) – Даниэль Альтмайер (Германия) 7:6(1), 6:4

Артур Казо (Франция) – Стэн Вавринка (Швейцария, WC) 6:4, 6:3

• 22-летний Артур Казо за 1,5 часа обыграл трехкратного чемпиона турниров Grand Slam 39-летнего Стэна Вавринку. Уроженец Монпелье Казо сделал три брейка и отыграл оба брейк-поинта швейцарского теннисиста, которые тот заработал в концовке первой партии.

«Для меня было честью выйти на корт против Стэна, – поделился своими эмоциями после матча Артур Казо. – Я смотрел его матчи по телевизору, когда был совсем юным, особенно когда он выигрывал “мэйджоры”. Это была большая честь, но играть против него было непросто, ведь мы договорились сыграть вместе в паре и даже тренировались пару дней назад. Я рад своей победе, так как Вавринка улучшил свою игру во втором сете, так что мне пришлось сохранять концентрацию».

Во втором круге Артур Казо сыграет против второго сеяного Феликса Оже-Альяссима из Канады, которому проиграл на этом турнире в прошлом году (также во втором круге) и в начале этого сезона на соревнованиях в Аделаиде.

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