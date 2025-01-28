В Ferrari представили новые гоночные комбинезоны

Пресс-служба Ferrari опубликовала студийные фотографии Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона в гоночных комбинезонах для сезона 2025 года.

«Начинаем эру 1644», – таким коротким комментарием команда сопроводила видеролик и серию фотографий, на которых гонщики Скудерии примеряют новинки.

По сравнению с прошлым сезоном, изменился оттенок красного комбинезонов – он стал более насыщенным и тёмным. Исчезли с комбинезонов жёлтые полосы, которые заменили на полностью белые. Имена гонщиков теперь написаны не на флаге стран, которые они представляют, а на белом фоне.

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