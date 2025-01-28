СТИВЕНСОН: «Он выбьет все дерьмо из Теренса Кроуфорда. Что ты делаешь?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон

Турки Аль-Шейх может организовать в 2025 году один и самых ожидаемых боев последнего десятилетия между титулованными чемпионами – американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом.

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон высказался об этом поединке.

«Сауль Альварес выбьет все дерьмо из Теренса Кроуфорда, вот увидите. Кроуфорд сумасшедший, что ты делаешь? Канело просто псих, он является одним из самых известных боксеров современности», – отметил Шакур.

Турки Аль-Шейх ранее рассказал, что бой Кроуфорда и Альвареса является одним из приоритетных на 2025 год.

sport.ua