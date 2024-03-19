Тото Вольфф: Нам определённо есть, в чём прибавить

Перед началом уик-энда в Мельбурне руководитель команды Mercedes Тото Вольфф говорил о надежде на прогресс на предстоящем этапе…

Тото Вольфф: «После Джидды мы напряженно работали, используя опыт первых двух гонок. У W15 неплохой потенциал, но нам определённо есть, в чём прибавить. Мы были конкурентоспособны в медленных и среднескоростных поворотах, но скоростные остаются нашим слабым местом.

Мы пытаемся понять, почему результаты не соответствуют ожиданиям. Прогресс в этой области – одна из основных задач. Мы надеемся сделать шаг вперёд уже в Мельбурне, эта работа определит направление дальнейшего развития. Приятно ощущать энергию и решимость, с которой работают наши сотрудники.



Мы потеряли очки в Бахрейне и в Саудовской Аравии. Каждый уик-энд мы начинали уверенно, работая по своей обычной программе, но потом не смогли реализовать потенциал машины.

Учитывая плотность борьбы, важно максимально использовать потенциал машины в каждый уик-энд. В Альберт-парке мы получим ещё один шанс показать, на что мы способны. Это отличная трасса в красивом городе со страстными и активными болельщиками. Мы с нетерпением ждем возвращения в Австралию».

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