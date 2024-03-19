Ингулец подписал бывшего вингера Львова

Бывший полузащитник ПФК Львов Альваро стал игроком перволигового Ингульца.

Об этом сообщает пресс-служба клуба из Кировоградщины.

Бразилец в составе ПФК Львов сыграл 65 матчей (8 голов, 6 ассистов) ) с перерывами с 2020 по 2022 год. В 2017-2018 годах выступал за бразильские клубы Униау Можи, Монте Азул и Франкана.

Предыдущим клубом Алваро был Сан-Луис (Бразилия), где он играл в аренде. С лета 2023 года игрок оставался без контракта.

В Ингульце Альваро будет играть под номером 30.

<iframe width="500" height="723" style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FFCInhulets%2Fposts%2Fpfbid02scg3DtP9cEAPMPnsYzABeg5GApeNd2KsJtLv5rof text=true&width=500" scrolling=" no" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; переход нигерийского нападающего Майкла Стефена. В своем последнем спарринге Ингулец сыграл в результативную ничью с Кривбассом.

champion.com.ua