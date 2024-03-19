Майами (ATP 1000). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки на турнире ATP 1000 в США

Майами, США • 20-31 марта • хард • $10,404,205

Действующий чемпион: Даниил Медведев (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

• Мужской турнир в Майами был впервые проведен в 1985 году (победителем стал американец Тим Майотт). С 1990 года относится к серии АТР 1000. В этом году соревнования пройдут в 39-й раз.

• Матчи турнира проходят на открытых хардовых кортах стадионе «Хард-Рок» — домашней арене команды НФЛ «Miami Dolphins».

• Официальный мяч турнира — Dunlop ATP.

• Игры основной сетки стартуют в среду 20 марта. Финальные матчи в одиночном и парном разрядах состоятся в воскресенье — 31 марта.

• Андре Агасси и Новак Джокович являются рекордсменами турнира по количеству титулов на этом турнире — 6.

• После того, как Новак Джокович выиграл турнир три раза подряд в период с 2014 по 2016 год, ни одному теннисисту не удалось защитить титул в Майами.

• Последние три года соревнования в Майами выигрывали игроки, ранее здесь не побеждавшие: Хуберт Хуркач, Карлос Алькарас и Даниил Медведев.

• Из чемпионов прошлых лет в этом сезоне в Майами выступят: Даниил Медведев (2023), Карлос Алькарас (2022), Хуберт Хуркач (2021), Новак Джокович (2007, 2011-12, 2014-16) и Энди Маррей (2009, 2013).

Одиночный разряд

Wild card от организаторов получили:

Дарвин Бланч (США)

Мартин Ландалусе (Испания)

Кей Нисикори (Япония)

Шан Цзюньчэн (Китай)

Мартин Дамм (США)

ТОП-8 сеяных и их возможные соперники во втором круге:

1. Карлос Алькарас (Испания) — Роберто Карбальес Баэна (Испания)/Александар Вукич (Австралия)

2. Янник Синнер (Италия) — «квалифаер»/Педро Качин (Аргентина)

3. Даниил Медведев (-) — Мартон Фучович (Венгрия)/Макс Перселл (Австралия)

4. Александр Зверев (Германия) — «квалифаер»/Феликс Оже-Альяссим (Канада)

5. Андрей Рублев (-) — Томаш Махач (Чехия)/Дарвин Бланч (США)

6. Хольгер Руне (Дания) — «квалифаер»/Фабиан Марожан (Венгрия)

7. Каспер Рууд (Норвегия) — Люка Ван Аш (Франция)/Павел Котов (-)

8. Хуберт Хуркач (Польша) — Даниэль Элаи Галан (Колумбия)/Александр Шевченко (Казахстан)

Очки и призовые:

R1: 10 очков / $23,250

R2: 35 очков / $34,500

R3: 65 очков / $59,100

R4: 120 очков / $101,000

QF: 215 очков / $185,000

SF: 390 очков / $325,000

FR: 650 очков / 585,000

W: 1000 очков / $1,100,000

Парный разряд

Wild card от организаторов получили:

Себастьян Корда/Энди Маррей (США/Великобритания)

Танаси Коккинакис/Стефанос Циципас (Австралия/Греция)

Уильям Блумберг/Каспер Рууд (США/Норвегия)

ТОП-4 сеяных и их соперники:

1. Рохан Бопанна/Мэттью Эбден (Индия/Австралия) — Симоне Болелли/Андреа Вавассори (Италия)

2. Иван Додиг/Остин Крайчек (Хорватия/США) — Юки Бхамбри/Майкл Винус (Индия/Новая Зеландия)

3. Раджив Рэм/Джо Солсбери (США/Великобритания) — Уильям Блумберг/Каспер Рууд (США/Норвегия)

4. Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина) — Садио Думбия/Фабьен Ребуль (Франция)

Очки и призовые:

R1: 0 очков / $18,640

R2: 90 очков / $34,100

QF: 180 очков / $63,600

SF: 360 очков / $127,170

FR: 600 очков / $236,800

W: 1000 очков / $447,300

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