Майами (ATP 1000). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки на турнире ATP 1000 в США
Майами, США • 20-31 марта • хард • $10,404,205
Действующий чемпион: Даниил Медведев (-)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
• Мужской турнир в Майами был впервые проведен в 1985 году (победителем стал американец Тим Майотт). С 1990 года относится к серии АТР 1000. В этом году соревнования пройдут в 39-й раз.
• Матчи турнира проходят на открытых хардовых кортах стадионе «Хард-Рок» — домашней арене команды НФЛ «Miami Dolphins».
• Официальный мяч турнира — Dunlop ATP.
• Игры основной сетки стартуют в среду 20 марта. Финальные матчи в одиночном и парном разрядах состоятся в воскресенье — 31 марта.
• Андре Агасси и Новак Джокович являются рекордсменами турнира по количеству титулов на этом турнире — 6.
• После того, как Новак Джокович выиграл турнир три раза подряд в период с 2014 по 2016 год, ни одному теннисисту не удалось защитить титул в Майами.
• Последние три года соревнования в Майами выигрывали игроки, ранее здесь не побеждавшие: Хуберт Хуркач, Карлос Алькарас и Даниил Медведев.
• Из чемпионов прошлых лет в этом сезоне в Майами выступят: Даниил Медведев (2023), Карлос Алькарас (2022), Хуберт Хуркач (2021), Новак Джокович (2007, 2011-12, 2014-16) и Энди Маррей (2009, 2013).
Одиночный разряд
Wild card от организаторов получили:
Дарвин Бланч (США)
Мартин Ландалусе (Испания)
Кей Нисикори (Япония)
Шан Цзюньчэн (Китай)
Мартин Дамм (США)
ТОП-8 сеяных и их возможные соперники во втором круге:
1. Карлос Алькарас (Испания) — Роберто Карбальес Баэна (Испания)/Александар Вукич (Австралия)
2. Янник Синнер (Италия) — «квалифаер»/Педро Качин (Аргентина)
3. Даниил Медведев (-) — Мартон Фучович (Венгрия)/Макс Перселл (Австралия)
4. Александр Зверев (Германия) — «квалифаер»/Феликс Оже-Альяссим (Канада)
5. Андрей Рублев (-) — Томаш Махач (Чехия)/Дарвин Бланч (США)
6. Хольгер Руне (Дания) — «квалифаер»/Фабиан Марожан (Венгрия)
7. Каспер Рууд (Норвегия) — Люка Ван Аш (Франция)/Павел Котов (-)
8. Хуберт Хуркач (Польша) — Даниэль Элаи Галан (Колумбия)/Александр Шевченко (Казахстан)
Очки и призовые:
R1: 10 очков / $23,250
R2: 35 очков / $34,500
R3: 65 очков / $59,100
R4: 120 очков / $101,000
QF: 215 очков / $185,000
SF: 390 очков / $325,000
FR: 650 очков / 585,000
W: 1000 очков / $1,100,000
Парный разряд
Wild card от организаторов получили:
Себастьян Корда/Энди Маррей (США/Великобритания)
Танаси Коккинакис/Стефанос Циципас (Австралия/Греция)
Уильям Блумберг/Каспер Рууд (США/Норвегия)
ТОП-4 сеяных и их соперники:
1. Рохан Бопанна/Мэттью Эбден (Индия/Австралия) — Симоне Болелли/Андреа Вавассори (Италия)
2. Иван Додиг/Остин Крайчек (Хорватия/США) — Юки Бхамбри/Майкл Винус (Индия/Новая Зеландия)
3. Раджив Рэм/Джо Солсбери (США/Великобритания) — Уильям Блумберг/Каспер Рууд (США/Норвегия)
4. Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина) — Садио Думбия/Фабьен Ребуль (Франция)
Очки и призовые:
R1: 0 очков / $18,640
R2: 90 очков / $34,100
QF: 180 очков / $63,600
SF: 360 очков / $127,170
FR: 600 очков / $236,800
W: 1000 очков / $447,300