Кривбасс проиграл Черкасским Мавпам и завершил сезон в Суперлиге FAVBET

Команда из Черкасс заняла итоговое пятое место и в плей-офф сразится с БК Запорожье

Черкасские Мавпы обыграли Кривбасс в матче последнего игрового дня регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET — 80:76.

Кривбасс отчаянно сражался, стараясь завершить провальный сезон на мажорной ноте, однако добыть третью победу в чемпионате ему так и не было суждено.

Аутсайдер выиграл первую четверть и вел в счете в середине второй, но в дальнейшем Мавпы прибавили, обеспечили себе гандикап и до конца игры держали соперника на дистанции.

MVP встречи стал защитник команды-победителя Кирилл Марченко, набравший 19 очков. На четыре очка больше в активе игрока Кривбасса Летерренса Рида. Средний показатель разыгрывающего в сезоне — 18,4 очка за игру.

Команда из Черкасс, одержав на финише три победы подряд, заняла итоговое пятое место и в плей-офф сразится с БК Запорожье.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы — Кривбасс — 80:76 (16:17, 25:19, 27:20, 12:20)

Черкасские Мавпы: Марченко (19), Назаренко (12), Упыр (9), Далкорт (9), Руслов (9), Тищенко (8 + 5 подборов), Бун (7 + 8 передач), Новиков (6), Кузнецов (1 + 6 подборов — 5 потерь).

Кривбасс: Рид (23), Бречка (15 + 5 подборов), Мельник (12), Бибиков (7), Кундик (6), Василенко (5), Бречко (4), Гладун (2 + 7 подборов), Новиков (2)

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