Следить
Футбол

Генеральный директор Фиорентины умер в возрасте 57 лет

Джо Бароне умер в больнице Сан-Раффаэле

acffiorentina

    • В возрасте 57 лет умер генеральный директор "Фиорентины" Джо Бароне.

    17 марта Джо был госпитализирован позже он перенес операцию. После хирургического вмешательства американец оставался в критическом состоянии.

    "С глубокой скорбью и безграничной печалью "Фиорентина" подтверждает потерю одного из своих руководителей, человека, который оставил свой след в истории клуба и который никогда не будет забыт. Генеральный директор Джузеппе Бароне скончался сегодня в больнице Сан-Раффаэле в Милане после внезапного сердечного приступа, который произошел в воскресенье", — говорится в заявлении "Фиорентины".

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis