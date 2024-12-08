Примера. Атлетико и Севилья забили семь голов на двоих, Кике не пощадил бывших

Вечер в Испании завершился яркими шоу

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Вот это зрелище выдали на "Метрополитано" "Севилья" и "Атлетико"! Это был лучший матч на этом стадионе за много недель.

Уже на старте команды обменялись шедеврами метров с 20-ти: де Пауль по диагонали отправил мяч в девятку, а вот Доди Лукебакьо после короткого смещения с фланга вколотил низом.

На тот момент казалось, что "Атлетико" все же контролирует игру. Гризманн в перекладину попал, еще моменты были. "Нервион" отбивался.

И что дальше? В середине тайма Ромеро нашел пространство на фланге, выбежал на Облака и прошил его — 1:2.

Затем судья спорно не дал пенальти на Галлахере, гол Альвареса ВАР отменил из-за офсайда, и вишенка на торте уже после перерыва — красивый гол Хуанлу после подачи. Тут уже начали нервничать и Симеоне, и фанаты Кольчонерос.

К счастью для них, команда на поле даже не думала сдаваться и только наращивала темп, давление.

Гризманн отыграл один мяч после гениального паса Барриоса с центра поля еще до первых замен — это 2:3.

И, знаете, "Атлетико" создал достаточно моментов, чтобы решить все в основное время, но "Матрасников" сильно подвел Александр Серлот, который трижды (!) из убойных позиций не забивал Альваро. Три удара в створ — три сэйва вратаря.

Как забивать гол норвежцу показал метров с 25-ти Самуэл Лино, и это 3:3.

Ну, а решающее слово, как и полагается, взял Гризманн – лидер и легенда Кольчонерос разобрался в штрафной на 94-й минуте. Браво!

В таблице ничья оставила "Матрасников" на 3-м месте с 35 очками; у "Реала" – 36, у "Барсы" – 38. Касательно "Севильи", то она теперь 13-я с 19 очками.

16-й тур Примеры. Мадрид. "Рияд Эйр Метрополитано"

"Атлетико" – "Севилья" – 4:3

Голы: де Пауль, 10, Гризманн, 62, 90+4, Самуэл Лино, 79 — Лукебакьо, 12, Ромеро, 32, Хуанлу, 57

"Атлетико": Облак — Льоренте, Хименес, Ленгле (Витсель, 79), Галан — Симеоне (Самуэл Лино, 75), де Пауль (Коке, 63), Барриос, Галлахер (Серлот, 63) — Гризманн, Альварес (Корреа, 75)

"Севилья": Альваро — Кармона, Баде, Гудель, Салас — Хуанлу, Агуме (Монтьель, 80), Соу — Лукебакьо (Иэначо, 90+1), Ромеро (Маркао, 90+1), Пеке (Сауль, 63)

Предупреждения: Барриос, 48, Альварес, 72, Галан, 87, Гризманн, 90+4 — Агуме, 49, Альваро, 67, Сауль, 76

Яркий матч в дождливый вечер выдали Памплона и "Алавес", а его героем стал ветеран, поигравший за оба клуба.

35-летний Кике Гарсия — это он уже на 1-й минуте забил в падении головой.

"Осасуна" ответила лавиной атак, но Сивера в воротах стоял стеной. Более того, хозяева еще раз пропустили от Кике, но теперь их спас ВАР, зафиксировав офсайд.

Лишь в начале второй половины Памплона отыгралась — это Анте Будимир, который набрал идеальную форму, сориентировался возле ворот после скидки Катены.

Сразу после этого последовал и второй гол хозяев — Рубен Гарсия прошил стенку со штрафного, и мяч с рикошетом влетел в угол.

Наверное, "Осасуна" даже наиграла на победу своей активностью, прессингом, желанием, но к несчастью для нее у Кике явно был зуб на бывших одноклубников. На 68-й минуте он здорово открылся на дальней штанге и замкнул прострел от Карлоса Висенте. Это и была точка в матче.

В таблице ничья глобально ничего для обоих не поменяла. "Осасуна" осталась 7-й с 24 очками. У "Алавеса" – 15 баллов и 15-я позиция. Как видите, все чрезвычайно плотно.

16-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" – "Алавес" – 2:2

Голы: Будимир, 54, Рубен Гарсия, 61 — Кике, 1, 68

"Осасуна": Эррера — Аресо, Катена, Бойомо, Крус (Рауль Гарсия, 46) — Монкайола, Торро (Муньос, 90) — Рубен Гарсия (Барха, 83), Орос, Бретонес — Будимир

"Алавес": Сивера — Теналья, Абгар, Моуриньо, Диарра — Висенте, Жордан, Бланко, Мартин (Реббаш, 67) — Гуриди (Бенавидес, 89) — Кике (Тони Мартинес, 84)

Предупреждения: Будимир, 3, Торро, 37, Барха, 45+1, Орос, 90+6, Монкайола, 90+7 — Абгар, 23, Теналья, 37, Бланко, 60

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