Новак Джокович перенес срочную операцию. Его выступление на Уимблдоне и Олимпиаде — под вопросом

Как сообщает французское издание L’ÉQUIPE сербский теннисист сегодня утром перенес операцию на мениске

Сообщается, что Новак Джокович перенес операцию по восстановлению поврежденного медиального мениска правого колена в одной из парижских клиник.

Если операция пройдет успешно, то серб должен будет встать на ноги в ближайшие часы и сможет снова опираться на правую ногу. Однако ожидается, что ему потребуется минимум три недели на восстановление, что, скорее всего, заставит его пропустить Уимблдон, который пройдет с 1 по 14 июля.

Его участие в Олимпийских играх (27 июля — 4 августа) будет зависеть от реакции сустава на перенесенную операцию, однако доктора оценивают шансы, как достаточно высокие. Вероятно этим, объясняется его быстрое решение сделать эту операцию, поскольку Джокович мотивирован выступить на Олимпиаде и побороться за золотую медаль, которую он пока так и не смог завоевать.

Напомним, что сербский теннисист получил травму во время матча четвертого круга Ролан Гаррос против аргентинца Франсиско Серундоло. Поединок Джокович выиграл в пяти сетах, но на следующий день принял решение отказаться от продолжения выступления на Открытом чемпионате Франции.

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