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Футбол

НХЛ: «Нью-Джерси» — «Питтсбург», «Айлендерс» — «Каролина». Расписание матчей 20 марта

Евгений Малкин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.

20 марта, среда

02.00 мск. «Бостон» — «Оттава»

02.00. «Детройт» — «Коламбус»

02.00. «Нью-Джерси» — «Питтсбург»

02.00. «Рейнджерс» — «Виннипег»

02.00. «Филадельфия» — «Торонто»

02.30. «Айлендерс» — «Каролина»

03.00. «Нэшвилл» — «Сан-Хосе»

03.00. «Сент-Луис» — «Колорадо»

04.00. «Эдмонтон» — «Монреаль»

05.00. «Анахайм» — «Миннесота»

05.00. «Ванкувер» — «Баффало»

05.00. «Вегас» — «Тампа-Бэй»

05.00. «Лос-Анджелес» — «Чикаго»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/calendar/
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