Евгений Малкин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.
20 марта, среда
02.00 мск. «Бостон» — «Оттава»
02.00. «Детройт» — «Коламбус»
02.00. «Нью-Джерси» — «Питтсбург»
02.00. «Рейнджерс» — «Виннипег»
02.00. «Филадельфия» — «Торонто»
02.30. «Айлендерс» — «Каролина»
03.00. «Нэшвилл» — «Сан-Хосе»
03.00. «Сент-Луис» — «Колорадо»
04.00. «Эдмонтон» — «Монреаль»
05.00. «Анахайм» — «Миннесота»
05.00. «Ванкувер» — «Баффало»
05.00. «Вегас» — «Тампа-Бэй»
05.00. «Лос-Анджелес» — «Чикаго»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24
Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/calendar/
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