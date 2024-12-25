Уже 22-й год подряд
Фото: Union Berlin, Twitter
Болельщики середняка Бундеслиги провели рождественскую вечеринку на стадионе. Фото и видео.
На домашнем стадионе "Униона" 28 500 болельщиков пели рождественские песни. Мероприятие прошло 22-й раз и остаётся "изюминкой" для болельщиков клуба.
Но в этот раз было немножко иначе. Диктор на стадионе, которому 50 лет объявил в начале мероприятия об памяти о жертвах теракта в Магдебурге. Болельщики подняли к небу свечи.
Позже диктор возьмёт в руки трубу и споёт вместе со своими родителями.
Мероприятие длилось примерно 2 часа. Клуб выставил фото и видео.
Сейчас "Унион Берлин" занимает 12-е место с 17-ю очками.