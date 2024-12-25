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Футбол

Болельщики середняка Бундеслиги провели рождественскую вечеринку на стадионе. Фото и видео

Уже 22-й год подряд

Болельщики середняка Бундеслиги провели рождественскую вечеринку на стадионе. Фото и видео

Фото: Union Berlin, Twitter

    • Болельщики середняка Бундеслиги провели рождественскую вечеринку на стадионе. Фото и видео.

    На домашнем стадионе "Униона" 28 500 болельщиков пели рождественские песни. Мероприятие прошло 22-й раз и остаётся "изюминкой" для болельщиков клуба.

    Но в этот раз было немножко иначе. Диктор на стадионе, которому 50 лет объявил в начале мероприятия об памяти о жертвах теракта в Магдебурге. Болельщики подняли к небу свечи.

    Позже диктор возьмёт в руки трубу и споёт вместе со своими родителями.

    Мероприятие длилось примерно 2 часа. Клуб выставил фото и видео.

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    • Сейчас "Унион Берлин" занимает 12-е место с 17-ю очками.

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