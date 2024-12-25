Вассёр: Льюису придётся освоить множество процедур

Мы писали о том, что Льюис Хэмилтон впервые сядет за руль Ferrari в январе – это будет машина 2023 года, что разрешено регламентом. Руководитель команды Фредерик Вассёр рассказал, что часть подготовки Льюиса к началу сезона пройдёт на симуляторе…

Фредерик Вассёр: «Всего за пару дней Льюису придётся освоить множество наших процедур, но он для этого достаточно опытен, к тому же часть из них мы заранее отработаем на симуляторе.

Он сможет провести на симуляторе имитацию квалификации и гонки, полностью подготовиться к управлению машиной и всем её особенностям.

Честно говоря, по этому поводу я совершенно не беспокоюсь. Это не самая большая проблема. Главное – построить конкурентоспособную машину, позволяющую бороться за титул».

Источник