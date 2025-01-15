«Побью Беринчика, а тогда...» Соперник украинца рассказал о планах

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик

В ночь на 15 февраля состоится чемпионский бой в легком весе (до 61,2 кг) – в ринге сойдутся обладатель титула WBO Денис Беринчик (19–0, 9 КО, Украина) и американский претендент Кейшон Дэвис (12–0, 8 КО).

Соперник украинского боксера уверен, что победит в этом бою и поэтому планирует свои шаги в будущем:

«После боя с Беринчикм у меня нет необходимости оставаться в этом весе. Я намного больше Шакура Стивенсона, для которого эта категория – максимум, а для меня – только начало.

Есть много вариантов – вероятно, я проведу унификацию с одним из чемпионов. После того как побью Беринчика, я хочу выйти в ринг против всех чемпионов своего веса. Я буду выступать в этом дивизионе ровно столько, сколько сам захочу», – сказал Дэвис.

Ранее олимпийский чемпион заявил, что будет болеть против Беринчика, так как планирует провести бой с Дэвисом.

sport.ua