Алессандро Алунни Брави уходит из Sauber

Алессандро Алунни Брави, занимающий пост представителя команды и управляющего директора Sauber, уйдёт из команды в конце января 2025 года.

Итальянский специалист присоединился к Sauber в 2017 году в качестве генерального юрисконсульта и члена правления. В 2022-м он был назначен управляющим директором с упором на маркетинг, коммуникации и продажи, а в 2023-м стал публичным лицом, взяв на себя роль представителя команды во всех официальных мероприятиях во время гоночных уик-эндов Формулы 1 на трассе и за её пределами.

Маттиа Бинотто, операционный и технический директор Sauber Motorsport: «После моего прихода в команду из Хинвила, я несколько месяцев тесно сотрудничал с Алессандро и хочу отдать ему должное. Он настоящий командный игрок, который все эти годы воплощал суть Sauber. Алессандро занимал различные роли в команде, направляя её как в сложные, так и в захватывающие времена.

Его ждёт новый проект, и от лица всей компании я хочу поблагодарить его за всю энергию и вклад в работу на протяжении многих лет, и пожелать всего наилучшего в будущем».

Алессандро Алунни Брави: «Это эмоциональный момент, поскольку моё сотрудничество с Sauber подходит к концу. С тех пор, как я присоединился к команде в 2017 году, я видел, как она росла и менялась, прошла через захватывающие и трудные времена, не растеряв своего духа и приверженности делу. Я нахожу это вдохновляющим и горжусь тем, что представлял команду в течение последних двух лет.

Поскольку я перехожу на новый проект, я хочу поблагодарить Финна Раузинга и всех тех, кто оказал мне доверие в Sauber и Audi, а также всех коллег, с которыми я работал последние восемь лет. Команда – настоящая семья, и впереди у неё светлое будущее».

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