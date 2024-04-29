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Футбол

Левандовский подтвердил, что останется в Барселоне в конце сезона

Покинуть Барсу этим летом для меня точно невозможно (с)

Левандовский подтвердил, что останется в Барселоне в конце сезона

Фото — Getty Images/Global Images Ukraine

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    • Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский опроверг слухи о том, что он может покинуть клуб этим летом.

    "Покинуть "Барсу" этим летом для меня точно невозможно, это не тема".

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    "Физически я чувствую себя хорошо. По состоянию на сегодня, так будет по меньшей мере еще 2 года. Когда я физически перестану быть на самом высоком уровне, я начну думать", — добавил игрок.

    В конце этого сезона, по информации СМИ, "Барселону" могут покинуть ключевые игроки: Рональд Араухо, Френки де Йонг и Жуль Кунде.

    www.ua-football.com

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