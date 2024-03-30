Примера. Кадис — Гранада 1:0. Субмарина отталкивается от дна

Счет по игре

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Camara/Europa Press

"Кадис" включается с новой силой в борьбу за выживание, а вот "Гранада" теряет последние шансы на спасение.

Сегодня счет абсолютно по игре. "Гранада" за весь матч не создала ничего стоящего. Да, был активный старт; были стандарты от Гумбау во второй половине, но это все без остроты.

"Кадис", в свою очередь, мог забивать гораздо больше. Еще в первом тайме моменты упустили Собрино, Хуанми и Рамос. Также отметим "старания" Криса Рамоса в концовке — он и сам одну атаку запорол, и гол у Хуанми украл, совершив ненужный фол.

По итогу легально забить у "Желтой субмарины" вышло только у Наварро, которому элегантно набросил мяч Алькарас.

Этого хватило "Кадису", чтобы отпраздновать вторую за три тура победу и приблизиться к идущей 17-й "Сельте" на расстояние двух очков — 25 против 27. "Гранада", тем временем, остается 19-й с 14 очками.

30-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" — "Гранада" — 1:0

Гол: Наварро, 51

"Кадис": Ледесма — Карселен, Чуст, Фали Хименес (Усу, 66), Хави Эрнандес — Наварро (Лукас Пирес, 76), Алькарас, Куаме (Алекс, 46), Собрино (Алехо, 76) — Рамос (Гвардиола, 85), Хуанми

"Гранада": Баталья — Рикард Санчес (Корбяну, 64), Мендес, Рубио, Микель, Нева — Мелендо (Пуэртас, 64), Онгла (Гумбау, 46), Серхио Руис (Кальехон, 87), Вильяр (Пеллистри, 46) — Бойе

Предупреждения: Чуст, 70, Алехо, 90+1 — Рикард Санчес, 30. Серхио Руис, 45, Рубио, 70, Корбяну, 72

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