Шарм-эль-Шейх (М15). Урсу выиграл 13-й матч подряд и сыграет в очередном полуфинале

Украинский теннисист Вадим Урсу будет бороться за место в финале на турнире ITF М15 в Египте

В четвертьфинальном поединке Вадим Урсу (№425 АТР) обыграл британского теннисиста Миллена Харриона (№699 АТР) — 6:3, 7:6(3). Украинец пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки, проиграл три гейма на своей подаче и сделал четыре брейка.

Эта победа стала для Урсу 13-й подряд, что является его лучшим результатом в карьере. В предыдущие две недели украинец становился победителем на аналогичных турнирах ITF M15 в Шарм-эль-Шейхе.

За место в финале Вадим Урсу сыграет против чешского теннисиста Марека Генгеля (№583 АТР).

btu.org.ua