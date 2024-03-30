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Футбол

Стали известны шансы сборной Украины выиграть Евро-2024

УЕФА

Сборная Украины по футболу почти попала в десятку фаворитов на победу на Чемпионате Европы-2024, который состоится в Германии.

Украинская команда находится на 11 строчке, опережая В частности, Швейцарию, Сербию, Австрию и Венгрию. Лидерами ожидаются сборные Франции и Англии.

Коэффициенты букмекеров:

  • Франция — 4.50
  • Англия — 4.50
  • Германия — 7.00
  • Испания — 8.00
  • Португалия — 9.00
  • Италия — 17.00
  • Нидерланды — 17.00
  • Бельгия — 17.00

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  • Украина — 33.00

  • Грузия — 300.00

    • Кроме того, те, кто рискует своими деньгами, определились с шансами команд на выход из группы и победу в квартете. Сборная Украины — второй претендент на первое место.

    Коэффициенты букмекеров:

  • Бельгия — 1.32
  • Украина — 6.50
  • Румыния — 7.50
  • Словакия — 13.00

    • Также у Украины, по оценкам контор, есть хорошие шансы занять одно из двух первых мест в своей группе. 

    Коэффициенты букмекеров:

  • Бельгия — 1.10
  • Украина — 2.20
  • Румыния — 2.30
  • Словакия — 2.50

    • Напомним, сборная Украины победила  Исландию (2:1) в финале плей-офф квалификации и завоевала путевку в финальную часть европейского первенства, которая состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Национальная команда сыграет в группе Е на Евро-2024.

  • Расписание матчей сборной Украины

    • champion.com.ua

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