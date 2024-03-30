Стали известны шансы сборной Украины выиграть Евро-2024

УЕФА
Сборная Украины по футболу почти попала в десятку фаворитов на победу на Чемпионате Европы-2024, который состоится в Германии.
Украинская команда находится на 11 строчке, опережая В частности, Швейцарию, Сербию, Австрию и Венгрию. Лидерами ожидаются сборные Франции и Англии.
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Кроме того, те, кто рискует своими деньгами, определились с шансами команд на выход из группы и победу в квартете. Сборная Украины — второй претендент на первое место.
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Также у Украины, по оценкам контор, есть хорошие шансы занять одно из двух первых мест в своей группе.
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Напомним, сборная Украины победила Исландию (2:1) в финале плей-офф квалификации и завоевала путевку в финальную часть европейского первенства, которая состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Национальная команда сыграет в группе Е на Евро-2024.