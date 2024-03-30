Стали известны шансы сборной Украины выиграть Евро-2024

УЕФА

Сборная Украины по футболу почти попала в десятку фаворитов на победу на Чемпионате Европы-2024, который состоится в Германии.

Украинская команда находится на 11 строчке, опережая В частности, Швейцарию, Сербию, Австрию и Венгрию. Лидерами ожидаются сборные Франции и Англии.

Коэффициенты букмекеров:

Франция — 4.50

Англия — 4.50

Германия — 7.00

Испания — 8.00

Португалия — 9.00

Италия — 17.00

Нидерланды — 17.00

Бельгия — 17.00

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…

Украина — 33.00

…

Грузия — 300.00

Кроме того, те, кто рискует своими деньгами, определились с шансами команд на выход из группы и победу в квартете. Сборная Украины — второй претендент на первое место.

Коэффициенты букмекеров:

Бельгия — 1.32

Украина — 6.50

Румыния — 7.50

Словакия — 13.00

Также у Украины, по оценкам контор, есть хорошие шансы занять одно из двух первых мест в своей группе.

Коэффициенты букмекеров:

Бельгия — 1.10

Украина — 2.20

Румыния — 2.30

Словакия — 2.50

Напомним, сборная Украины победила Исландию (2:1) в финале плей-офф квалификации и завоевала путевку в финальную часть европейского первенства, которая состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Национальная команда сыграет в группе Е на Евро-2024.

Расписание матчей сборной Украины

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