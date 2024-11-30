Днепр и Харьковские Соколы вышли в четвертьфинал Кубка Украины Favbet

Чемпион за выход в Финал четырех сразится с победителем пары Киев Баскет – Запорожье, харьковчане сыграют с триумфатором дуэли Черкасские Мавпы – Прикарпатье-Говерла

Состоялись первые два матча 1/8 финала Кубка Украины Favbet сезона 2024/25. Днепр дома уверенно переиграл Кривбасс (59:59), а Харьковские Соколы в Черкассах вырвали победу над ДиДиБао (81:77).

Чемпион Украины в поединке домашнего бабла не испытал проблем с соперникам по областному дерби. Кривбасс при этом старался достойно оппонировать фавориту, и сирена перед большим перерывом зафиксировала незначительный разрыв в пользу Днепрян — 37:30.

В третьей четверти хозяева разыгрались и смели соперника с площадки, сняв все вопросы — 30:10. Заключительную четверть команда Владимира Коваля провела в режиме экономии энергии, позволив оппоненту немного сократить разрыв. В составе победителей сразу двое — Станислав Тимофеенко (MVP встречи) и Сергей Загреба — оформили дабл-дабл.

В четвертьфинале Днепр сыграет с победителем противостояния Киев Баскет — Запорожье.

Дуэль представителей Высшей лиги, которая проходила в Черкассах, получилась равной и максимально драматичной. ДиДиБао выиграл первую четверть, и на большой перерыв ушел с небольшим перевесом — 38:35. Харьковчане начали камбек в третьей четверти, а окончательно оформили его в последние минуты.

У Соколов значительно эффективнее выступила скамейка запасных, в частности, Вадим Заплотинский с 15 очками и 9 подборами заслужил статус MVP.

Харьковской команде, чтобы выиграть черкасский бабл и выйти в Финал четырех, нужно будет одержать победу над сильнейшим в паре Черкасские Мавпы — Прикарпатье-Говерла (этот матч также проходит сегодня).

Третий участник полуфинала определится позднее в противостоянии Старого Луцка (который вышел в 1/4 без борьбы из-за снятия Нико-Баскета) с победителем встречи БК Ровно — Селф Мейд.

К троице сильнейших присоединится «lucky loser» — лучшая команда из проигравших в 1/4 финала. Полуфинальные пары будут сформированы посредством жребия. Сам Финал четырех состоится весной 2025 года.

Кубок Украины. 1/8 финала

Днепр — Кривбасс — 79:59 (17:14, 20:16, 30:10, 12:19)

Днепр: Дубоненко (16), Тимофеенко (13 + 11 подборов + 3 передачи), Загреба (10 + 10 подборов), Конев (9 + 4 передачи), Закурдаев (8), Сыпало (6 + 6 подборов + 3 блок-шота), Сорочан (6), Горобченко (5 + 9 передач + 5 перехватов), Лищина (4 + 5 передач), Попов (2)

Кривбасс: Товкач (13 + 9 подборов), Мельник (13), Бублик (10 — 4 потери), Водолазский (7), Хант (6), Келли (3), Быков (3), Рыкунов (2), Бибиков (2), Ловингс (0 + 4 передачи)

ДиДиБао — Харьковские Соколы — 77:81 (19:15, 19:20, 18:20, 21:26)

ДиДиБао: Бачурин (18), Качанов (17 + 6 передач + 4 подбора), Максим Безима (16 + 6 подборов), Никита Безима (11 + 6 подборов + 4 передачи), Ризниченко (8), Плясов (5), Бродюк (2)

Соколы: Мартынов (17 — 6 потерь), Заплотинский (15 + 9 подборов), Бречко (13 + 9 подборов), Шавгаров (10 + 7 передач), Чевердин (8), Кузьмин (7), Бондаренко (6), Змиевский (5)

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