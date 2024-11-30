Не удавалось никому до них

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Клуб украинца установил уникальные достижения в английской Премьер-Лиге.

"Борнмут", в котором играет украинец Илья Забарный отметился достижениями в матче против "Вулверхэмптона".

Нападающий сборной Нидерландов Джастин Клюйверт оформил хет-трик в матче. Все 3 гола он забил с пенальти. Нападающий сборной Бразилии Эванилсон заработал на себе три пенальти.

До этого матча подобных случаев в АПЛ не было.

Матч "Вулверхэмптон – Борнмут" закончился со счётом 2:4. В турнирной таблице "Борнмут" занимает 11-е место, "Вулверхэмптон" опустился на 18-е.

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