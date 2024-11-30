«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи

Getty Images/Global Images Ukraine.

Британский обозреватель бокса Гарет Дэвис считает, что украинский чемпион Александр Усик получил повреждения в первом бою с Тайсоном Фьюри, однако не хочет в этом признаваться:

«У меня есть предчувствие, что во втором поединке Фьюри окажется лучше, чем Усик. Я уверен, что Тайсон не обманывает нас и в этот раз покажет свой лучший бокс. Нас ожидает близкий поединок, в котором Фьюри победит судейским решением. Он собирается оставить в ринге все силы. Тайсон – невероятный боксер.

Когда Усик сидел напротив Фьюри, он признался, что не пострадал в первом бою и не получил никаких повреждений. Александр соврал нам. Он много пропустил в том бою. Все видели, что Тайсон бил его. Да, Усик стоял, но пропускал много», – уверен Дэвис.

Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ранее бывший соперник украинца назвал победителя второго поединка.

sport.ua