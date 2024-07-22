Юниоры. Сборная Украины U14 впервые с 2021 года выступит на ITF World Junior Tennis Finals

Украинская сборная девочек в возрастной категории U14 выступит на командном чемпионате мира ITF

Соревнования пройдут с 5 по 10 августа в чешском Простеёве. В состав нашей команды вошли:

Полина Скляр

София Белинская

Дарья Билык

Капитан: Ольга Белинская

Кроме сборной Украины в финальном турнире выступят сборные Аргентины, Австралии, Австрии, Китайского Тайбэя, Чехии, Германии, Великобритании, Японии, Южной Кореи, Мексики, Марокко, Парагвая, Перу, Словакии и США.

Напомним, что в начале июля наша команда в этом составе заняла четвертое место в финальном турнире Летнего Кубка Европы

Украинская сборная выступит на Чемпионате мира ITF U14 впервые с 2021 года. Тогда команда, в составе которой выступали Мария Дробышева, Ева Галиевская и София Михайлец, вышла из группы, но уступила в четвертьфинале сборной Чехии.

Дважды сборная Украины становилась победительницей этого турнира: В 2006 году наша команда победила в финале россию 2-1 (за нашу сборную выступали Людмила Киченок, Надежда Киченок и Анастасия Кириллова), а в 2016 году украинки в решающем матче были сильнее сборной США 2-1 (в составе нашей команды выступали Марта Костюк, Дарья Лопатецкая и Дарья Снигур).

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