Леклер: Слабые стороны Ferrari будут заметны в Спа

Шарль Леклер ожидает, что слабые стороны Ferrari будут наиболее заметны на этой неделе в Бельгии…

Шарль Леклер: «Новинки сработали неплохо, но этого недостаточно. Если оценивать картину в целом, по сравнению с соперниками нам не хватает скорости в квалификации, а в гонке нам приходится за это расплачиваться.

В результате за рулём быстрой машины мы не добиваемся максимальных результатов из-за более низкой стартовой позиции.

Этап в Спа станет для нас настоящим испытанием, поскольку там наши проблемы будут наиболее заметны. Посмотрим, так ли это, возможно, помогут новинки, которые мы поставили в Венгрии».

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