Луис Энрике назвал главную задачу его команды в матче Лиги чемпионов против Бреста

Менеджер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике высказался перед ответным матчем с "Брестом" в Лиге чемпионов.
"Мы сосредоточены на том, чтобы одержать победу в завтрашнем матче против "Бреста", несмотря на результат первой встречи. У них очень сильная команда, за которую играют замечательные футболисты. Против них очень трудно играть, и мы должны быть готовыми к чему угодно. Без сомнения, наша задача заключается в том, чтобы выиграть этот матч. Мы должны хорошо сыграть как в нападении, так и в защите".
Заметим, что первый матч этих команда закончился победой парижан со счетом 3:0. Ответный матч состоится в среду, 19-го февраля. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.