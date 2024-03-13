История дня: сколько стоит стать спонсором Динамо

История, как мировой бренд вел переговоры с киевлянами о техническом партнерстве

Овдий Пиналов почти 30 лет сотрудничал с легендарным футбольным изданием France Football, а с 1989 по 1991 год являлся штатным работником Динамо. Далее Пиналов развивал в Украине бренд Reebok и даже вел переговоры с руководством киевлян, чтобы Reebok стал техническим партнером «Динамо». Детали этой истории украинец раскрыл в разговоре с корреспондентом Чемпиона Максимом Розенко.

К тому времени Reebok уже работал с британским Болтоном, причем открыта в 1997 году новая клубная арена, на которую было потрачено 25 миллионов фунтов стерлингов, получила название Reebok Stadium, – вспоминает Овдий. — Первая штаб-квартира Reebok как раз находилась в Болтоне. В 1996 году Reebok стал техническим партнером Ливерпуля. То есть, мировой бренд зашел в футбол, появились бюджеты и профессиональная футбольная коллекция. К тому же Reebok начал производить в Италии очень качественную футбольную обувь из кожи кенгуру. К тому времени я был руководителем Reebok в Украине и Молдове, предложил главному офису провести переговоры с киевским Динамо, который тогда заканчивал сотрудничество с Umbro. Идею поддержали. Сначала мы поехали с представителем Динамо Михаилом Ошемковым в Великобританию, где нам продемонстрировали коллекцию, которую готовили для Ливерпуля. Далее дважды встречался с президентом Динамо Григорием Суркисом.

Пиналов признается, что эти переговоры забрали у него немало нервов.

В отличие от первого президента Динамо Виктора Безверхнего, с которым я еще работал в клубе, Суркис мне показался жестким, эмоциональным, но профессиональным менеджером. – рассказывает Авдий. – У него был агрессивный стиль ведения переговоров, настроенный на максимальный результат. Мы начали составлять бюджет на поставку комплектов тренировочной и игровой экипировки для первой команды, дубля и спортивной школы Динамо на сезон. На вторую встречу я принес табличку, в которой было расписано, сколько поставляем экипировку, сколько стоит. Себестоимость контракта составила 600 тысяч долларов. Обратите внимание, что цена в розницу была бы в три раза выше. Также в договоре были прописаны финансовые бонусы за успешное выступление команды. Несущественные – за чемпионство и более привлекательные за выступления на евроарене, ведь Reebok была интересная реклама на телевидении. Причем когда речь зашла за бонус в случае победы Динамо в Лиге чемпионов, я к этому отнесся несколько скептически. Суркис рекомендовал прописать в контракте бонус за это в размере миллиона долларов. Фактически мы предложили Динамо тот же типовой контракт, который был подписан с Ливерпулем. Читать также: Как Динамо продало игроков на 47 миллионов

Но до подписания договора дело не дошло. Пиналов узнал, что параллельно Динамо ведет переговоры с Adidas и решил обратить переговоры.

Я видел, что Суркис с определенным недоверием относился к Reebok, – объясняет логику своего решения Авдий. – В то время за брендом не было большого футбольного бэкграунда, только первый год работали с Ливерпулем. Тем более, я знал ситуацию в Динамо изнутри. Вряд ли можно было бы избежать будущих разговоров, что, например, бутсы плохие. В ситуациях, когда футболист не забил гол. Это наш менталитет, который стал следствием 70 лет советской оккупации — обвинять в бедах всех, кроме себя. Поэтому написал очень вежливое письмо Суркису об обращении переговоров. Поблагодарил его за время, которое он нам уделил. Приехал в офис Динамо, Григорий был занят, отдал письмо Игорю Суркису. В итоге мы реализовали идею технического партнерства с киевским ЦСКА, который в 1998 году играл в Кубке УЕФА. ирландским Корком Сити и московским Локомотивом. А также с чемпионом Молдовы-1997 Конструкторулом из Кишинева. Сейчас этот клуб более известен как ФК Тирасполь, в 2002 году он сменил владельцев и переехал в это место. С «Динамо Киев» мы тоже подписали соглашение, но это был женский баскетбольный клуб. Также стали техническими партнерами еще одного из лидеров отечественного украинского женского баскетбола киевского Тим Скуф.

Максим Розенко, Чемпион

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