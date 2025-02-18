Бортолето: Бразильские болельщики многого от меня ждут

Габриэль Бортолето станет первым бразильцем в Формуле 1 после Фелипе Массы и надеется на столь же горячую поддержку болельщиков и спонсоров, какую получил в прошлом году аргентинец Франко Колапинто…

Габриэль Бортолето: «Происходящее вокруг Франко порой напоминало настоящее сумасшествие. Я видел множество аргентинских болельщиков, которые стояли в очереди и ждали, когда он выйдет.

Бразильцы точно такие же. Мы долго ждали своего гонщика в Формуле 1 – семь или восемь лет после ухода Фелипе. Бразильские болельщики многого от меня ждут, надеюсь, в этом году я на многих этапах почувствую, как они поддерживают меня и команду.

Я очень рад возможности представлять свою страну в самой большой гоночной серии. Уверен, мы увидим здесь много бразильских болельщиков».

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