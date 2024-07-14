Уимблдон. Будков Кьер – первый норвежский чемпион на “мэйджоре”, Ямрихова выиграла второй титул в сезоне

Итоговые результаты травяного “мэйджора” среди игроков до 18 лет

Лондон, Великобритания • 6-14 июля • трава

Сетки турнира (юноши): квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Сетки турнира (девушки): квалификация • одиночный разряд • парный разряд

ДЕВУШКИ. ФИНАЛ

Рената Ямрихова (Словакия, 1) – Эмерсон Джонс (Австралия, 3) 6:3, 6:4

Словацкая теннисистка в этом сезоне в рамках юниорского Тура играла только на соревнованиях серии Grand Slam. В январе Ямрихова стала чемпионкой на Australian Open, также обыграв Джонс в финале, а в июне она дошла до четвертьфинала на Ролан Гаррос, где уступила будущей чемпионке. Ранее представительницам Словакии не удавалось победить в одиночной сетке Уимблдона.

За последние 25 лет Рената стала только седьмой теннисисткой, которая выиграла два юниорских трофея Grand Slam в одиночном разряде за один сезон. Отметим, что такое достижение есть в активе экс-четвёртой ракетки мира и олимпийской чемпионки Белинды Бенчич – в 2013 году она победила на Ролан Гаррос и Уимблдоне.

В парном разряде Уимблдона победу праздновали Ива Йович и Тайра Катерина Грант, которые обыграли местный дуэт Мика Стойсавлевич/Мингэ Сюй со счётом 7:5, 4:6, 10-8. Американки выиграли второй титул Grand Slam в сезоне – в январе они стали чемпионками на Открытом чемпионате Австралии.

ЮНОШИ. ФИНАЛ

Николай Будков Кьер (Норвегия, 2) – Мес Роттгеринг (Нидерланды) 6:3, 6:3

Норвежский теннисист во второй раз сыграл на Уимблдоне: в прошлом сезоне он дошёл до второго круга. На пути к титулу Будков Кьер проиграл только один сет – в своём стартовом матче.

Ранее никому из норвежских игроков не удавалось выиграть одиночный трофей на юниорском турнире Grand Slam. Также напомним, что в прошлом месяце Будков Кьер победил в парном разряде на Ролан Гаррос.

Парный титул на Уимблдоне выиграл американско-немецкий дуэт Александр Разеги/Макс Шёнхаус, который обыграл чешских теннисистов Яна Климаса и Яна Кумстата – 7:6(1), 6:4.

btu.org.ua