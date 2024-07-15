Саутгейт – о возможной отставке: Сейчас не лучшее время для такого решения

Главный тренер сборной Англии не сказал, останется ли во главе трех львов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после проигранного финала Испании на Евро-2024 не дал утвердительный ответ, останется ли он в национальной команде.

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"Не думаю, что сейчас лучшее время для такого решения. Мне нужно поговорить с правильными людьми. Сейчас этот вопрос неактуален".

"Англия получила хороший опыт. Большинство игроков из этого состава будут на Чемпионате мира и следующем Евро. Будущее команды многообещающее, но сейчас это не утешает".

"В финале мы боролись до последнего. Нам не удавалось хорошо контролировать мяч. Мы надежно защищались, но не так хорошо выходили из-под давления, когда получали мяч. Нам это не удавалось. Они имели больше контроля, и это изматывало нас. Тем не менее мы сравняли счет, и игра была отрытой. Затем могли сравнять еще раз. Все было на грани. Испания – лучшая команда турнира".

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"Замена Кейна? Ему было тяжело в физическом плане. Он сыграл перед Евро мало матчей, и не играл на том уровне, на котором мы надеялись. Мы надеялись, что возможности Уоткинса позволят нам лучше действовать в прессинге. В целом, замены были удачными", – сказал Саутгейт в интервью BBC и ITV.

Гарет Саутгейт работает в сборной Англии с 2016 года.

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