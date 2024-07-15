Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в хевивейте по версии WBC Тайсон Фьюри назвал боксера, который в будущем будет доминировать в супертяжелом весе. «Цыганский король» отметил 19-летнего британца Мозеса Итауму, который сейчас провел 9 боев и все выиграл, нокаутировав соперников семь раз.

«Мозес Итаума – будущее супертяжелого веса на все 100%», – сказал Фьюри.

Ранее чемпион мира по версии WBC в весовой категории бриджервейт Лоуренс Околи рассказал, что у Мозеса Итаумы сильнее удар чем у Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

sport.ua