Джо РОГАН: «Видели гонорар Усика в реванше с Дюбуа? Это космос, фантастика»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Роган

Известный комментатор и эксперт UFC Джо Роган озвучил сумму гонораров, которую получат Александр Усик и Даниель Дюбуа за бой-реванш.

«Вы видели суммы, которые получат Усик и Дюбуа? Александр получит 132 миллиона, а Даниель 71 миллион! Просто посмотрите на эти цифры, это фантастика, космос», – сказал Джо Роган.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua