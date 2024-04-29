Обматерил пророссийских фанатов: полузащитника сборной Украины требуют депортировать из Польши

Фото: ФК Ракув

Игрок национальной сборной Украины по футболу и польского Ракува Владислав Кочергин обругал польских болельщиков, поддерживающих московский ЦСКА, за что его требуют выгнать из Польши. Фанаты Видзева мешали отвечать на вопросы Владиславу. Даже спустили на него шарф своего клуба. Влад не сдержался и нецензурно обругал болельщиков, назвав «йо*****ми фанатам».

Поляки набросились на футболиста, призвав его депортировать в «грязную» Украину.

Видео инцидента

Фанаты Видзева поддерживают российских оккупантов. В феврале этого года во время дерби против ЛКС они вывесили на трибуне флаг с эмблемой ЦСКА (Москва).

В рамках 30-го тура польской Экстраклясы Ракув победил Видзев — 1:0, а единственный гол забил именно Кочергин.

Видео гола

На счету Владислава 5 голов и 2 результативные передачи в 29 играх текущего сезона за польский клуб в местной лиге. Украинец перешел в Раков в марте 2022 года. За сборную Украины провел в 2021 году одну товарищескую игру.

Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко

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