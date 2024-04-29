Айо Комацу регулярно отчитывается перед Джином Хаасом

Руководитель команды Haas Айо Комацу рассказал, что регулярно отчитывается перед владельцем Джином Хаасом о проделанной работе.

Отвечая на вопрос издания Racingnews365, должен ли он быть на постоянной связи с Хаасом, Айо сказал: «Не должен, но Джин очень сильно интересуется происходящим. Он – владелец команды, поэтому ему интересно, как проходят гонки, и какие мы показывает результаты. Поэтому после каждой квалификации и после каждой гонки я разговариваю с ним.

Иногда он сам звонит мне. В Австралии он позвонил мне во время второй части квалификации, ещё до того, как всё закончилось. Я перезвонил ему после финала, поскольку мне было интересно, чем всё закончится.

Честно говоря, мы с ним хорошо общаемся, и я рад, что у команды такой заинтересованный владелец. Я помню совершенно противоположную ситуацию в Lotus – владельцам из Genii было всё равно, что не лучшим образом сказывалось на мотивации команды.

Джин хочет, чтобы мы добивались результатов, поскольку он нас финансирует. Он приезжал на две первые гонки сезона, что было очень хорошо для команды. Конечно, он приедет и в Майами».

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