Ле-Ман: Porsche отдала на благотворительность 600000 евро

Компания Porsche сообщила о впечатляющей благотворительной акции: она перечислила на благотворительность по 500 евро за каждый круг, которые гиперкары заводской команды Porsche Penske проехали за 24 часа гонки в Ле-Мане.

В минувший уик-энд три спортпрототипа Porsche 963 в общей сложности намотали по кольцу Сартэ 1159 кругов, итого получилось 579500 евро, но в компании округлили эту сумму до 600 тысяч.

Средства были перечислены на счета немецких некоммерческих фондов Interplast Germany e.V. и Kinderherzen retten e.V., которые, работая вместе с университетским госпиталем города Фрайбурга, помогают тяжело больным детям из неблагополучных стран.

В этом году лучший экипаж Porsche Penske (машина №6) финишировал в Ле-Мане вторым, уступив лишь чуть больше 14 секунд победителям гонки.

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