Хию Ямакоши дебютирует в Формуле 3

Команда Формулы 3 Van Amersfoort Racing объявила имя второго гонщика, который будет выступать в её составе в 2026 году. Напарником Джесси Карраскедо станет 18-летний Хию Ямакоши.

Японского гонщика ждёт дебют в Формуле 3. В 2025-м он выступает в европейской Formula Regional by Alpine. На его счету два финиша на подиуме и восьмое место в личном зачёте.

Хию Ямакоши: «В первую очередь я хочу поблагодарить всех, кто предоставил мне такую возможность. Меня ждёт уже третий год сотрудничества с Van Amersfoort Racing, и я думаю, что этот опыт действительно поможет мне в первом сезоне в Формуле 3.

Я с нетерпением жду первых тестов и первого гоночного уик-энда в Формуле 3. Увидимся на официальных тестах в Хересе».

Тесты Формулы 3 на испанской трассе в Хересе запланированы на 7 и 8 октября.

Источник