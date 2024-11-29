Автор супернокаута на шоу в Эр-Рияде назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Уордли

Британский боксер Фабио Уордли, который стал автором супернокаута в недавнем шоу в Эр-Рияде, поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я думаю, реванш будет похожим на первый бой. Усик выйдет на бой с тем же настроем, мы не увидим от него погрешностей. Возможно, Тайсон выйдет на бой лучше подготовленным, но если бы мне пришлось поставить на это деньги, то я бы сказал, что мы увидим то же, что было в первом поединке», – сказал Уордли.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua