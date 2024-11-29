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Футбол

Мудрик закрепился на 3-й позиции в списке самых результативных украинцев в истории ЛК

Михаил помог обыграть Хайденхайм

Мудрик закрепился на 3-й позиции в списке самых результативных украинцев в истории ЛК

Getty Images / Global Images Ukraine

    • В 4-м туре общего этапа Лиги конференций 2024/25 "Челси" на стадионе "Фойт-Арена" обыграл местный "Хайденхайм".

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    • Экс-футболист "Шахтера" укрепляет свои позиции в рейтинге самых результативных украинцев в истории соревнования по системе гол+пас (с учетом квалификации):

  • Роман Безус (Омония, Гент) – 8 (6+2);
  • Артём Довбик (Днепр-1) – 7 (5+2);
  • Михаил Мудрик (Челси) – 6 (3+3);

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  • Роман Яремчук (Брюгге) – 4 (4+0);
  • Юрий Вакулко (Рига), Игорь Горбач (Заря) – 4 (3+1);
  • Руслан Степанюк (Ворскла) – 4 (2+2);
  • Александр Пихаленок (Днепр-1), Владислав Кочергин (Ракув), Николай Ковталюк (Дила Гори) – 3 (3+0).

    • 12 декабря Мудрик попытается догнать Артема Довбика или Романа Безуса в гостевом поединке против "Астаны".

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