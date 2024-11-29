Мудрик закрепился на 3-й позиции в списке самых результативных украинцев в истории ЛК

Михаил помог обыграть Хайденхайм
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В 4-м туре общего этапа Лиги конференций 2024/25 "Челси" на стадионе "Фойт-Арена" обыграл местный "Хайденхайм".
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Экс-футболист "Шахтера" укрепляет свои позиции в рейтинге самых результативных украинцев в истории соревнования по системе гол+пас (с учетом квалификации):
Читайте такжеВ основном этапе еврокубков 2024/25 иностранные клубы будут представлять 13 украинцев
12 декабря Мудрик попытается догнать Артема Довбика или Романа Безуса в гостевом поединке против "Астаны".