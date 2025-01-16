Компания Алонсо занимается карьерой чемпиона IndyCar

Компания A14 Management, которую в 2022 году основал Фернандо Алонсо для продвижения гонщиков, подписала контракт с двукратным чемпионом IndyCar и победителем гонки «500 миль Индианаполиса» 2018 года Уиллом Пауэром.

Австралийский гонщик известен тем, что у него никогда не было агента, поэтому все переговоры о контрактах он вёл самостоятельно. Теперь же за эти вопросы будет отвечать A14 Management. Контракт Пауэра с Penske истекает в конце сезона, и уже ходят слухи, что команда уже ищет кандидатов на замену. Сотрудничество Уилла с компанией Алонсо должно усилить его переговорную позицию.

Помимо Уилла Пауэра, A14 Management управляет карьерой Габриэля Бортолето, Николы Цолова, Хлои Чамберс, Хосе-Марии Марти, Макса Гюнтера и Даниэля Хункаделлы.

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