Примера. Реал – Реал Сосьедад 2:0. Прощание с легендами прошло удачно

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У "Реала" на поле вышли сильнейшие из тех, кто был доступен для этого матча. С капитанской повязкой мадридцев вывел Модрич, для которого этот матч стал последним на "Сантьяго Бернабеу". Место в старте получили Андрей Лунин и Лукас Васкес, которые тоже могут покинуть Мадрид летом. "Реал Сосьедад" выпустил фактически второй состав.

С первых минут "Реал" активно атаковал. Гюллер с правого фланга отдал разрезную передачу в центр штрафной на Мбаппе, тот избивал низом, но Марерро ногами парировал.

Гости ответили не менее остро. Серхио Гомеса вывели один на один с Луниным, но украинец не подвел.

После забрасывания Диаса с фланга Мбаппе взлёта пробил выше ворот. Через несколько минут на дальний удар отважился Асенсио, но голкипер справился с этим выстрелом.

Потенциально опасную подачу Муньоса с левого фланга за пределы штрафной выбил Чуамэни.

У гостей опасный момент имел Сучич. Он получил поперечную передачу во вратарской, но пробил мимо правой стойки.

Вальверде с правого фланга отдал передачу в центр штрафной на Мбаппе, который в прикосновение бил под перекладину, но Марерро вытащил на угловой.

Гюллер прокинул мяч мимо Марина, которому круглый попал в руку. После просмотра ВАР арбитр назначил пенальти. Мбаппе пробил одиннадцатиметровый неудачно, но тут же добил мяч в ворота. 1:0.

До конца тайма опасных моментов не возникало, мадридцы спокойно контролировали мяч. Первая половина игры завершилась закономерной победой "королевского клуба".

На старте второго тайма гости пытались больше контролировать мяч, но особых дивидендов это им не принесло. Первый же опасный момент создали мадридцы. Гюллер перехватил мяч перед чужим штрафным, отдал передачу на левый фланг на Мбаппе, но француз пробил над воротами.

Гости ответили моментом Гомеса. Тот пробил с левого фланга штрафной и мяч, рикошетом от Васкеса, низом покатился мимо дальней штанги.

Активным был Винисус, заменивший Браима Диаса. Бразилец во время контратаки получил передачу от Мбаппе на левый фланг штрафной, но с острого угла не обыграл Марерро.

Оярсабаль получил передачу с левого фланга, после чего пробил в руку Асенсио, но до этого был зафиксирован офсайд, так что пенальти не было.

Модрич с левого фланга штрафной отдал под удар Мбаппе, который пробил в правый нижний угол, но Марерро перевел на угловой.

Незадолго до финального свистка мадридцы забили во второй раз. Винисиус отдал на Мбаппе и тот с острого угла расстрелял Марреро. 2:0.

А дальше было звездное время Модрича. Его замена длилась несколько минут под овации всего стадиона и игроков обеих команд, устроивших ему почетный коридор.

Свою порцию аплодисментов получили также Лукас Васкес и Хесус Вальехо, которые также, с большой долей вероятности, покинут команду летом, но об этом еще не объявлены официально.

"Реал" победил, Мбаппе выиграл трофей Пиччичи, если Левандовски завтра не забьет 6 голов. Положительное завершение не совсем удачного сезона для мадридцев.

38-й тур Примеры.

Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" – "Реал Сосьедад" 2:0

Голы: Мбаппе, 39, 83

"Реал": Лунин – Ф. Гарсия, Асенсио, Чуамэни (Вальехо, 56), Васкес (Г. Гарсия, 76) – Себальос, Модрич (Чема, 86), Вальверде – Диас (Винисиус, 55), Мбаппе, Гюллер.

"Реал Сосьедад": Марерро – Арамбуру, Пачеко, Х. Мартин, Муньос – Кубо, Турьентес (Субименди, 70), Сучич (Мендес, 84), Гомес (Барренечеа, 71) – Мариезкуррена (Оярсабаль, 71), Марин (Оласагасти, 46).

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