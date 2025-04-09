Монте-Карло. Табило вновь победил Джоковича на грунте, Алькарас впервые выиграл матч на этом турнире

Итоги четвертого игрового дня на турнире ATP 1000 в Монако



Монте-Карло, Монако • 6-13 апреля • грунт • €6,832,435

Действующий чемпион: Стефанос Циципас (Греция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Лоренцо Музетти (Италия, 13) – Иржи Легечка (Чехия) 1:6, 7:5, 6:2

Нуну Боржеш (Португалия) – Педро Мартинес (Испания) 7:5, 6:7(4), 6:4

Алехандро Табило (Чили) – Новак Джокович (Сербия, 3) 6:3, 6:4

Валентен Вашеро (Монако, WC) – Григор Димитров (Болгария, 15) LIVE

Александр Мюллер (Франция) – Даниил Медведев (-, 9) LIVE

Алекс де Минор (Австралия, 8) – Томаш Махач (Чехия) 3:6, 6:0, 6:3

Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) 7:6(2), 6:3

Алексей Попырин (Австралия) – Фрэнсис Тиафо (США, 14) 3:6, 6:3, 6:3

Каспер Рууд (Норвегия, 4) – Роберто Баутиста Агут (Испания) 6:2, 6:1

Андрей Рублев (-, 7) – Гаэль Монфис (Франция) 6:4, 7:6(2)

Артур Фис (Франция, 12) – Флавио Коболли (Италия) 6:2, 6:4

Даниэль Альтмайер (Германия) – Ришар Гаске (Франция) 7:5, 5:7, 6:2

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Франсиско Серундоло (Аргентина) 3:6, 6:0, 6:1

• Алехандро Табило второй раз сыграл против Новака Джоковича и второй раз его победил – в прошлом сезоне чилиец был сильнее на “Мастерсе” в Риме. Для Джоковича это был первый поединок на грунте, после завоевания золотой медали на прошлогодней Олимпиаде в Париже. Алехандро Табило второй раз победил теннисиста из топ-5 и обе эти победы одержал над Джоковичем. Отметим, что в Монте-Карло чилиец одержал вторую победу подряд над соперником, побеждавшим на Ролан Гаррос – в первом круге он обыграл Стэна Вавринку. В третьем круге чилийский теннисист сыграет против Григора Димитрова или Валентена Вашеро.

• Карлос Алькарас впервые в карьере выиграл матч на “Мастерсе” в Монте-Карло (играет здесь впервые с 2022 года). Испанец второй раз в сезоне победил Франсиско Серундоло и увеличил свое преимущество в их личном противостоянии (3-1). В третьем круге Алькарас сыграет против “квалифаера” Даниэля Альтмайера, которого победил в 2020 году на “челленджере” в Корденонсе.

• Артур Фис впервые сыграет в в 1/8 финала “Мастерса” на грунте. Французский теннисист выиграл лишь четвертый матч на турнирах АТР 1000 ни этом покрытии и за место в четвертьфинале сыграет против девятой ракетки мира Андрея Рублева, которому проиграл в прошлом году на харде в Гонконге.

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