Жене: Не забуду день, когда я надел униформу Ferrari

Марк Жене больше 20 лет назад стал тест-пилотом Ferrari, но после завершения активной фазы карьеры в автоспорте остался в команде и уже давно выполняет обязанности посла легендарного итальянского бренда.

За годы работы в Скудерии ему довелось сотрудничать с пятью чемпионами мира, и в очередном выпуске подкаста Beyond the Grid 51-летний испанец рассказал об этом уникальном опыте.

Марк Жене: «Думаю, я смог взять от своей карьеры практически всё, что было возможно. У меня нет таланта Шарля Леклера или Льюиса Хэмилтона, хотя я тоже очень неплохой гонщик и побеждал в Ле-Мане. Но у меня была возможность сравнивать себя с другими, и я достаточно скромен, чтобы понимать: некоторые гонщики лучше меня.

Я очень люблю работу свою работу, которая состоит в том, чтобы общаться с клиентами Ferrari, работать с прессой, да и телекомментатор из меня получился неплохой. Но я по-прежнему тестирую машины, хотя не современную технику Формулы 1, а историческую. Я осознал, что мне нравились гонки, когда я в них выступал, но и работу тест-пилота я люблю не меньше. По-моему, в жизни очень важно найти то занятие, которое доставляет тебе удовольствие.

В дни гоночных уик-эндов у меня нет ощущения, что я на работе: мне кажется, что я занимаюсь своим хобби. Мне иногда задают вопрос: скучаю ли я по выступлениям в гонках? Нет, не скучаю. Должен признать, что когда я выступал в Формуле 1, то большинство моих напарников показывали более высокие результаты, чем я. Поэтому я стал тест-пилотом, и моя работа мне по-прежнему нравится.

Вообще я считаю, что мне очень повезло. Я всегда мечтал о том, чтобы стать гонщиком Формулы 1, но даже не мечтал сотрудничать с Ferrari. И когда я стал-тест пилотом этой команды, то был просто счастлив. Никогда не забуду тот день, когда я впервые надел красную униформу.

Причём это был комбинезон Михаэля Шумахера, потому что предложение стать тест-пилотом Скудерии я получил в 2004 году в последний момент перед тестами в Барселоне. И оказалось, что у нас с Михаэлем один и тот же размер. Конечно, я горжусь тем, что уже столько лет вхожу в семью Ferrari.

Только когда я впервые сел за руль машины Ferrari 2004 года, я понял, насколько она хороша! F2004 была очень эффективной машиной, а электроника у Ferrari вообще была лучшая. В том числе это оценил Михаэль Шумахер.

Не думаю, что какая-либо другая машина в те времена могла сравниться с Ferrari по тому, как F2004 реагировала на изменение настроек дифференциала, торможения двигателем, уровня крутящего момента и т.д.

Инженеры нашей команды рассказывали мне, что Михаэль по ходу гонки мог менять многочисленные настройки, но это вообще не сказывалось на его пилотировании, он не допускал никаких ошибок. Другие гонщики были в этом плане не так хороши, как он…

В Ferrari мне довелось работать с пятью чемпионами мира, а в Ле-Мане моим напарником по заводской команде Peugeot был Жак Вильнёв, так что всего я сотрудничал с шестью чемпионами. Это же настоящая привилегия!

Я всегда говорил: есть определённая разница между гонщиками, выигравшими один титул и несколько титулов. Все гонщики Формулы 1 очень хороши, но чемпионы мира от природы наделены огромным талантом. А гонщиков, которым удалось выиграть несколько чемпионских титулов, отличает особое качество: они всегда работают с таким упорством, словно таланта у них нет. Именно это делало Михаэля Шумахера совершенно особенным гонщиком: он работал с колоссальным упорством, но примерно так же трудился и Себастьян Феттель.

Их объединяла исключительная целеустремлённость, самоотверженность и страстная любовь в своему делу…»

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