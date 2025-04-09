Чемпионат мира U-18 в Дивизионе 1A. Календарь сборной Украины

Сборная Украины по хоккею U-18 с 20 по 26 апреля примет участие в чемпионате мира в Дивизионе 1A, который пройдет в Венгрии.
Одна команда по итогам турнира выйдет в элитный дивизион и одна вылетит в Дивизион 1B. В прошлом году украинская молодежка лишь на один пункт уступила Германии и финишировала на второй позиции.
20 апреля
Венгрия – Украина. Начало в 17:00
21 апреля
Украина – Дания. Начало в 13:30
23 апреля
Украина – Австрия. Начало в 13:30
24 апреля
Украина – Словения. Начало в 13:30
26 апреля
Казахстан – Украина. Начало в 20:30