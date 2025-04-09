Чемпионат мира U-18 в Дивизионе 1A. Календарь сборной Украины

ФХУ

Сборная Украины по хоккею U-18 с 20 по 26 апреля примет участие в чемпионате мира в Дивизионе 1A, который пройдет в Венгрии.

Одна команда по итогам турнира выйдет в элитный дивизион и одна вылетит в Дивизион 1B. В прошлом году украинская молодежка лишь на один пункт уступила Германии и финишировала на второй позиции.

20 апреля

Венгрия – Украина. Начало в 17:00

21 апреля

Украина – Дания. Начало в 13:30

23 апреля

Украина – Австрия. Начало в 13:30

24 апреля

Украина – Словения. Начало в 13:30

26 апреля

Казахстан – Украина. Начало в 20:30

sport.ua