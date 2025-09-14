Кубок Дэвиса. Муте и Риндеркнех принесли два очка Франции в выездном матче против Хорватии

Сборная Франции уверенно провела первый день выездного противостояния с командой Хорватии



Квалификация. Второй раунд • Осиек, Хорватия • 12-13 сентября • грунт (зал)

12 сентября в Осиеке прошли первые матчи противостояния сборных Хорватии и Франции во втором раунде квалификации Кубка Дэвиса 2025.

В первом поединке игрового дня Корентен Муте обыграл Дино Прижмича – 6:4, 5:7, 6:1. Во второй встрече Артур Риндеркнех переиграл Марина Чилича – 6:2, 6:4.

Таким образом, после стартового дня в противостоянии лидируют гости – 2:0.

btu.org.ua