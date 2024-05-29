Брешиа (W75). Байндл отыграла два матчбола и за три часа выиграла свой стартовый матч против обладательницы «wild card»

Украинская теннисистка одержала победу в первом круге турнира ITF W75

Катерина Байндл (№167 WTA) за 3 часа 9 минут обыграла обладательницу «wild card» 20-летнюю итальянскую теннисистку Беатрис Риччи (№568 WTA) — 6:1, 6:7(4), 7:6(8). На тай-брейке решающего сета украинка отыграла два матчбола, а сама завершила встречу с первой попытки. Байндл допустила три двойные ошибки, проиграла пять геймов на своей подаче и сделала восемь брейков.

Во втором круге соревнований Катерина Байндл сыграет против победительницы матча Луиза Чирико (США) — Габриэла Се (Бразилия). Напомним, что Байндл пропустила начало сезона и свой первый турнир провела в начале мая в Праге, где дошла до четвертьфинала. На прошлой неделе она уступила аргентинке Солане Сиерре в первом круге квалификации Ролан Гаррос.

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