У семи автодромов истекают контракты в 2025 году

В середине апреля в Формуле 1 анонсировали календарь на 2025 год. В нём присутствуют все трассы, которые принимают этапы чемпионата мира в нынешнем сезоне, но для некоторых автодромов гонка в 2025-м может стать последней.

У семи трасс контракты на проведение этапа Формулы 1 истекают в конце следующего года. Это Монца, Монако, Мехико, Шанхай, Имола, Спа и Зандфорт. Некоторые промоутеры, как, например, в Нидерландах, уже сейчас готовы проводить Гран При не каждый год, а раз в два года, чередуясь с другими трассами.

В интересной ситуацией оказался автодром в пригороде Барселоны. Контракт на проведение этапа Формулы 1 действует до 2026 года включительно, но уже объявлено, что в 2026-м Гран При Испании пройдёт на новой трассе в Мадриде.

В таблице ниже представлены все трассы, принимающие этапы Формулы 1, со сроками истечения контрактов, и размером ежегодного взноса, который промоутеры выплачивают Liberty Media.

Организацией Гран При Лас-Вегаса занимается Liberty Media, поэтому промоутерские взносы отсутствуют. Точно также не платят взносы и в Майами – в Liberty Media были сами заинтересованы в проведении Гран При во Флориде, поэтому организаторы этого этапа освобождены от прямых промоутерских взносов.

Страна Трасса Выплаты Срок контракта Монако Монако $15 млн. 2025 Италия Монца $22 млн. 2025 Мексика Мехико $25 млн. 2025 Китай Шанхай $50 млн. 2025 Италия Имола $28 млн. 2025 Бельгия Спа $22 млн. 2025 Нидерланды Зандфорт $32 млн. 2025 США Остин $25 млн. 2026 Испания Барселона $25 млн. 2026 Азербайджан Баку $55 млн. 2026 Сингапур Марина-Бэй $35 млн. 2028 Япония Сузука $25 млн. 2029 Бразилия Интерлагос $25 млн. 2030 Саудовская Аравия Джидда $55 млн. 2030 Австрия Шпильберг $25 млн. 2030 Абу-Даби Яс-Марина $50 млн. 2030 США Майами — 2031 Канада Монреаль $30 млн. 2031 Катар Лосаил $55 млн. 2032 Венгрия Хунгароринг $40 млн. 2032 США Лас-Вегас — 2032 Великобритания Сильверстоун $25 млн. 2034 Испания Мадрид $52 млн. 2035 Бахрейн Сахир $45 млн. 2036 Австралия Альберт-парк $35 млн. 2037

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