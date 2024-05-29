У семи автодромов истекают контракты в 2025 году

В середине апреля в Формуле 1 анонсировали календарь на 2025 год. В нём присутствуют все трассы, которые принимают этапы чемпионата мира в нынешнем сезоне, но для некоторых автодромов гонка в 2025-м может стать последней.
У семи трасс контракты на проведение этапа Формулы 1 истекают в конце следующего года. Это Монца, Монако, Мехико, Шанхай, Имола, Спа и Зандфорт. Некоторые промоутеры, как, например, в Нидерландах, уже сейчас готовы проводить Гран При не каждый год, а раз в два года, чередуясь с другими трассами.
В интересной ситуацией оказался автодром в пригороде Барселоны. Контракт на проведение этапа Формулы 1 действует до 2026 года включительно, но уже объявлено, что в 2026-м Гран При Испании пройдёт на новой трассе в Мадриде.
В таблице ниже представлены все трассы, принимающие этапы Формулы 1, со сроками истечения контрактов, и размером ежегодного взноса, который промоутеры выплачивают Liberty Media.
Организацией Гран При Лас-Вегаса занимается Liberty Media, поэтому промоутерские взносы отсутствуют. Точно также не платят взносы и в Майами – в Liberty Media были сами заинтересованы в проведении Гран При во Флориде, поэтому организаторы этого этапа освобождены от прямых промоутерских взносов.
|Страна
|Трасса
|Выплаты
|Срок контракта
|Монако
|Монако
|$15 млн.
|2025
|Италия
|Монца
|$22 млн.
|2025
|Мексика
|Мехико
|$25 млн.
|2025
|Китай
|Шанхай
|$50 млн.
|2025
|Италия
|Имола
|$28 млн.
|2025
|Бельгия
|Спа
|$22 млн.
|2025
|Нидерланды
|Зандфорт
|$32 млн.
|2025
|США
|Остин
|$25 млн.
|2026
|Испания
|Барселона
|$25 млн.
|2026
|Азербайджан
|Баку
|$55 млн.
|2026
|Сингапур
|Марина-Бэй
|$35 млн.
|2028
|Япония
|Сузука
|$25 млн.
|2029
|Бразилия
|Интерлагос
|$25 млн.
|2030
|Саудовская Аравия
|Джидда
|$55 млн.
|2030
|Австрия
|Шпильберг
|$25 млн.
|2030
|Абу-Даби
|Яс-Марина
|$50 млн.
|2030
|США
|Майами
|—
|2031
|Канада
|Монреаль
|$30 млн.
|2031
|Катар
|Лосаил
|$55 млн.
|2032
|Венгрия
|Хунгароринг
|$40 млн.
|2032
|США
|Лас-Вегас
|—
|2032
|Великобритания
|Сильверстоун
|$25 млн.
|2034
|Испания
|Мадрид
|$52 млн.
|2035
|Бахрейн
|Сахир
|$45 млн.
|2036
|Австралия
|Альберт-парк
|$35 млн.
|2037