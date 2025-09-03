Алекс де Минор: “Нью-Йорк меня любит – этот турнир, безусловно, мой лучший Grand Slam”

Австралиец Алекс де Минор ответил на вопросы журналистов после матча 1/8 финала US Open



Алекс де Минор уверенно одолел 435-ю ракетку мира швейцарца Леандро Риеди и в шестой раз в карьере дошел до четвертьфинала на турнирах Grand Slam. Впервые он это сделал в 2019-м, но до сих пор ни разу не проходил дальше 1/4 финала. Для австралийца это уже третий выход в эту стадию именно в Нью-Йорке.

– Алекс, поздравляем с победой. Это была убедительная игра. Каковы ваши впечатления?

– Спасибо. Я доволен своим выступлением. Это могло быть опасное противостояние, учитывая солидную форму соперника, но я сосредоточился на своей игре и рад, что прошел дальше в трех сетах.

– Вы известны тем, что на родине, в Австралии, всегда показываете высокий уровень тенниса. Но именно в Нью-Йорке вы уже третий раз в карьере выходите в четвертьфинал. Почему здесь все складывается так хорошо?

– Если посмотреть на результаты, то этот турнир – безусловно мой лучший Grand Slam. Я часто сам себе задаю вопрос: почему именно здесь? Думаю, все из-за более быстрых кортов и условий. Исторически Нью-Йорк приносил мне хорошие результаты: еще в юниорах я дошел из квалификации до полуфинала, одержал здесь первую победу над игроком топ-10, первый четвертьфинал на Grand Slam – тоже здесь. Можно сказать, что Нью-Йорк меня любит.

– Часто после матчей вы подписываете автографы или отдаёте вещи болельщикам. Как относитесь к таким моментам?

– Это всегда непросто. Если бы зависело только от нас, мы бы стояли столько, сколько надо, чтобы раздать автографы всем. Но часто нас торопят – впереди интервью или следующий матч. Поэтому я всегда стараюсь сделать что-то для детей, потому что они – настоящие фанаты и получают огромную радость. Иногда я специально отдаю вещи кому-то особенному с трибун, как было с моим маленьким фанатом в Париже.

– Сейчас многие игроки путешествуют с двумя или тремя тренерами. Как это происходит в вашем случае?

– С одним тренером постоянно путешествовать нереально. Наш график бесконечен, и я не хочу, чтобы мой тренер отрывался от семьи. Мы работаем вместе почти 17 лет, у него есть маленькие дети, поэтому абсолютно нормально, что недели распределяют между двумя тренерами. В любом случае они всегда на связи и обмениваются информацией, и это главное.



– В следующем матче вы встретитесь с Феликсом Оже-Альяссимом. Каким видите этот матч?

– Феликс – игрок с невероятно высоким уровнем. Когда он в форме, победить его очень сложно. У него мощная подача, форхенд, он пытается диктовать игру. Моя задача – сбивать его ритм, не позволять доминировать. Это шанс сыграть за полуфинал, и я с нетерпением жду этого матча.

– Если бы у вас была возможность выбрать любой титул Grand Slam, какой был бы самым ценным?

– Я мечтаю выиграть Australian Open. Для меня это была бы лучшая эмоция. Но, конечно, любой титул Grand Slam – это главная цель. Я не буду привередливым (смеется).

– В прошлом году вы получили серьезную травму. Что она дала вам в плане опыта?

– У меня повредилась мышца возле паха, и я не мог полноценно двигаться. А всегда считал, что именно движение и скорость – мои главные качества. Я сомневался, смогу ли выигрывать без этого. Но травма заставила вспомнить, как я еще с юниоров искал различные тактические варианты, чтобы обыгрывать более сильных соперников. Это дало мне уверенность, что я могу конкурировать даже тогда, когда не на 100% готов физически.



