Тото Вольфф: В Монце мы должны максимально выложиться

Перед Гран При Италии Тото Вольфф, руководитель команды Mercedes, поставил перед своими подчинёнными задачу продолжить сокращать отставание от Ferrari в Кубке конструкторов, но при этом стараться избежать неприятностей, аналогичных тем, что происходили в предыдущий уик-энд.

Тото Вольфф: «Мы отправляемся в Монцу с настроем отработать в этот уик-энд более стабильно, чем в Зандфорте, и постараться избежать осложнений. В какие-то моменты казалось, что мы способны на вполне приличный темп, который позволит бороться за подиум.

Кими, хотя и стартовал с 11-й позиции, добился неплохого прогресса, и если бы не контакт с машиной Шарля Леклера, то ближе к финишу он бы, вероятнее всего, смог бы бросить вызов гонщикам, ехавшим впереди него. Что касается Джорджа, то на его гонке тоже сказался инцидент с машиной Ferrari. Но он неплохо справился с делом, заработав очки за 4-е место, хотя днище его Mercedes получило значительные повреждения.

Гран При Италии – это всегда особый уик-энд, который проходит в прекрасной атмосфере. Кими предстоит выступить на его второй домашней гонка сезона, и хотя всё это заставляет его волноваться, мы знаем, что он на 100% будет сосредоточен на работе на трассе.

McLaren лидирует, но позади двух машин этой команды пелотон очень плотный, и мы должны максимально выложиться, чтобы продолжать сокращать отставание от команды, занимающей второе место в Кубке конструкторов».

