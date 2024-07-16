Ферстаппен: Вторую половину сезона надо провести лучше

Команда Red Bull Racing была среди главных героев недавнего Фестиваля скорости в Гудвуде, но теперь пора вернуться к делам более серьёзным и готовиться к предстоящему венгерскому этапу сезона.

Макс Ферстаппен: «В Венгрии интересная трасса, и мы готовимся выступить там в этот уик-энд. Трасса извилистая и узкая, на ней есть очень техничный второй сектор, к тому же на этой неделе обещают по-настоящему жаркую погоду.

Гонка в Сильверстоуне складывалась для нас непросто. Хотя мы принимали правильные решения, впереди по-прежнему немало работы, ведь вторую половину сезона надо постараться провести лучше.

Я побывал на базе команды, поработал на симуляторе, готовясь к предстоящей гонке, и это было полезно. Также в минувший уик-энд мы участвовали в Фестивале скорости в Гудвуде, отмечая 20-летие Red Bull Racing и поздравляя всех, кто был частью истории команды.

Напоследок добавлю, что в 2023-м мы отлично провели гонку в Венгрии, и поскольку это была уже 12-я победа подряд, то прошлогоднее событие оставило приятные воспоминания. Надеюсь, сейчас нам вновь удастся отлично выступить и добыть для команды ещё один хороший результат».

Серхио Перес: «После британского Гран При было приятно немного отдохнуть от шума гоночных трасс – иногда это очень важно. Хотя я в основном проводил время с семьёй и интенсивно тренировался, я также побывал на базе команды, пообщался с моими инженерами, поработал на симуляторе, и мы вместе старались понять, что предпринять, чтобы как-то улучшить форму.

Когда результаты снижаются, мы всегда объединяем усилия, чтобы найти решение – именно этим мы сейчас занимаемся, чтобы преодолеть полосу неудач…»

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