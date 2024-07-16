Именитый Рой Джонс назвал лучшего боксера на данный момент

Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Джонс

Бывший чемпион мира в четырех дивизионах Рой Джонс назвал боксера, который должен занимать первое место в рейтинге P4P (лучший боксер независимо от весовой категории). Американец выделил абсолютного чемпиона во втором легком весе Наою Иноуэ.

«Наоя Иноуэ – классный боксер, хоть он и выступает в Японии. Ему сейчас не отдают должное, потому что мы нечасто его видим. Но он должен быть первым номер P4P.

У Иноуэ нет должной конкуренции, он не может получить большой бой. В США его не очень хорошо знают, ведь у нас нет именитых боксеров в его весе. Иноуэ – лучший боксер независимо от весовой категории, но у него не было оппозиции, чтобы он это точно всем доказал. Поэтому я должен поставить на первое место Теренса Кроуфорда», – сказал Рой Джонс.

Ранее бывший чемпион мира Рой Джонс ответил на вопрос, нужно ли Тайсону Фьюри идти на нокаут, чтобы гарантировать себе победу над Александром Усиком в реванше.

sport.ua