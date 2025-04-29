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Футбол

Маттеус – о Рюдигере: Его поведение должно иметь последствия, даже в сборной

Маттеус - о Рюдигере: Его поведение должно иметь последствия, даже в сборной

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    • Легендарный немецкий полузащитник Лотар Маттеус осудил поведение защитника мадридского "Реала" Антонио Рюдигера после недавнего матча против "Барселоны".

    "Поведение Антонио было абсолютно неприемлемым, я никогда такого не видел. Рюдигер и раньше много раз устраивал провокации, но против "Барсы" это стало последней каплей. Думаю, его поведение должно иметь последствия, даже в сборной".

    Напомним, что в конце поединка немецкий защитник "сливочных" не сдержал эмоций и бросил какой-то предмет в сторону арбитра, а потом вообще хотел на него наброситься.

    www.ua-football.com

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